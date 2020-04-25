«У меня волосы дыбом»: Дакота отреагировала на слова Тодоренко о домашнем насилии

В Сети разгорелся скандал, пламя которого, кажется, еще долго будет поглощать саму Регину Тодоренко, ее супруга Влада Топалова, а также невольно ставших участницами обсуждения Дакоту, Муцениеце, Бузову, Самойлову. Напомним, Тодоренко в двух интервью подряд заявила, что женщины, которых избивают мужья, «должны задуматься, что они сделали для того, чтобы он не бил».

Рите Дакоте «досталось» от Тодоренко и ее мужа за смелость – певица не побоялась вынести в публичное пространство свою семейную драму — многочисленные измены супруга Влада Соколовского. Топалов похвалил Дакоту за то, что она «использует ситуацию себе во благо», имея в виду пиар и хайп. Певица не смогла промолчать:

«Я не ожидала, что её семья (Тодоренко и Топалов – прим.ред.) однажды за глаза начнёт раздавать интервью, в которых назовёт меня виноватой(!) в множестве измен моего бывшего мужа, а мою смелость говорить о своей сложной ситуации публично — «хайпом» — написала в своем «Инстаграме» Дакота.

Она с мольбой обратилась к подписчицам и призвала не слушать Регину Тодоренко: «Она не права, если считает, что может говорить такие жуткие вещи из интервью в интервью. Будь она хоть миллион раз «Женщиной года» по версии чего угодно, вы все — женщины года по версии Риты Дакоты, по версии ваших матерей, по версии элементарных прав человека»

«У меня волосы дыбом встают от одной только мысли, что моя Мия вырастет и у неё будет вот такой вот кумир, которому она будет ВЕРИТЬ» — поделилась переживаниями Дакота.

Она поспешила заверить подписчиц, что ни одна женщина не виновата, если столкнулась с насилием в быту. И терпеть или скрывать, боясь огласки, ни в коем случае не надо.