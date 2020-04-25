«Переобувается на ходу»: Тодоренко попросила прощения за оправдание домашнего насилия

В двух интервью подряд телеведущая и жена Влада Топалова осудила женщин, жалующихся на абьюз в семье.

Волна негодования и осуждения обрушилась на Регину Тодоренко после того, как она сначала в одном интервью, а следом в другом, высказала осуждение в сторону женщин, подвергшихся домашнему насилию. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — задалась одним из вопросов Регина.

Теперь звезда «Орла и решки» поспешила извиниться за свои слова и назвала их «некорректными формулировками»:

«Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой» — записала видео Тодоренко в Instagram.

Однако, количество критики под публикацией удвоилось. Негодующие подписчики продолжили осуждать Регину за ее мнение и обвинять в лицемерии:

«Я была в шоке от Вашего интервью сегодня! Было противно слушать!», «Когда, вы Регина сказали, «что ты сделала, чтоб тебя не били» вы сотни тысячи женщин предали», «Смотрите, кто переобувается на ходу», «Как же с вашей стороны, Регина, было лицемерно обсуждать ситуацию с Агатой. Она ведь была гостем шоу», «Слушать высказывания в стиле «сама виновата» в 2020 году было неожиданно, тем более от вас с Владом», «Какая же вы жалкая … кайтесь теперь до посинения» — это лишь малая часть обвинений.

Некоторые из фолловеров обратили внимание на намек со стороны Тодоренко на пережитое насилие. И начали сомневаться в правдивости сказанного:

«Не надо хайпить и делать вид, что пострадала от домашнего насилия. Лицемерка!», «Что-то навыдумывала и на жалость давишь?», «Упоминание о якобы пережитом насилии (вы ж на это со своей наигранной грустной моськой намекали?) — это цирк с коням», «Как лицемерно обвинять во всем женщин, называть Агату псих больной, что она плача на камеру, говорила о такой важной теме, а потом сидеть с мокрыми глазками и намекать, о том, что когда-то это имело место в жизни» — написали некоторые из подписчиков.

Кстати, ряд пользователей в Сети предложили лишить Тодоренко звания «Женщина года», которое ей присудил журнал Glamour по итогам 2019 года. Они считают, что телеведущая его недостойна.