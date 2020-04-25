«Богиня!»: звезда шоу «Холостяк» сняла себя в одном белье

Чем ближе финал проекта «Холостяк», тем жарче обстановка как внутри шоу, так и за его пределами. Добавила страсти и Дарья Хаитметова. Одна из участниц борьбы за сердце Антона Криворотова в своем «Инстаграме» поделилась горячим снимком с подписчиками, где на ней ничего, кроме нижнего белья, не оказалось.

Коллаж из селфи, на которых девушка предстает в соблазнительных ракурсах, восхитил подписчиков, которых после нового сезона шоу «Холостяк» у девушки заметно прибавилось:

«Даша, ну это же очень красиво! Очень!!», «Даша ты самая красивая на проекте, я так хочу что бы Антон тебя выбрал», «Вот это фигура», «Это вау, слов нет!», «Ты так прекрасна», «Богиня!» — поспешили прокомментировать фолловеры.

Кстати, после заявления о том, что у Криворотова на проекте был секс, пользователи в Сети предположили, что холостяк провел ночь именно с Хаитметовой. В восьмом выпуске шоу Дарья и Антон отправились на свидание, с которого сбежали от съемочной группы и провели ночь вместе.