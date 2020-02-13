«Телевизионные конкурсы – не для творчества, а для тщеславия»: Максим Леонидов о «Голосе», новых песнях и страданиях

13 февраля свой день рождения отмечает музыкант Максим Леонидов. Он прославился в 80-х, создав вместе с другими музыкантами легендарный бит-квартет «Секрет», а потом его ждала успешная сольная карьера.

В последнее время имя Максима Леонидова появляется в СМИ достаточно редко, но это не значит, что он забросил творчество. Например, с прошлого года театральные зрители с интересом смотрят его мюзикл «Девчонка на миллион». Мы позвонили музыканту и расспросили о его сегодняшней жизни.

— Что вас подвигло на создание мюзикла «Девчонка на миллион»?

— Мне с детства очень нравился фильм Виталия Мельникова «Начальник Чукотки», в котором рассказана замечательная история. Мне кажется, для спектакля история, за которой интересно следить, — это очень важно.

Мы с моим соавтором Сашей Шавриным придумали мюзикл, добавив любовную линию. Молодой герой, о котором рассказывается в фильме, у нас стал героиней, это позволило создать любовную линию.

Почему именно мюзикл? Потому что я музыкант. Я пишу музыку, я играю на сцене, мне это интересно, я этим живу и стремлюсь делать что-то новое.

— В 2017 году вышел ваш музыкальный альбом. Когда планируете порадовать поклонников следующим?

— Песни новые пишутся. Когда их наберется достаточно для нового альбома – сказать пока не могу, но надеюсь, что скоро.

— Однажды вы сказали в интервью: чтобы написать песню — надо быть одиноким и неустроенным. А сегодня вы тоже так думаете?

— Ну, это совершенно необязательно. Просто когда на творчество накладываются личные переживания, получается более искренне. Людям всегда интереснее смотреть и слушать песни про неблагополучных людей, неустроенных, которых что-то мучает… Про счастье — не так интересно.

Другое дело, что с опытом приходит понимание: чтобы сделать что-то эмоциональное, «больное», необязательно самому страдать. Для этого есть воображение и творческое чутье.

— Было время, когда вы возмущались бездарностями на нашей сцене. Какие современные исполнители вам нравятся сегодня?

— Из совсем молодых мне кажется интересной группа «Кис-кис» (российская женская поп-панк-группа. – Прим. ред.). Из людей не моего поколения, но уже с опытом мне нравятся 5’nizza и Noize MC. Если говорить о западных музыкантах… У меня старые пристрастия, новую западную музыку я плохо знаю. Я как любил Стинга и Билли Джоэла, так их и люблю.

— Как вы относитесь к детским шоу, например, «Голос. Дети»? Как считаете, нужно ли отправлять детей на такие конкурсы или все-таки не стоит?

— Ну, при условии, что эти конкурсы проводятся честно, не предвзято, если они не коррумпированные, — наверное, стоит. И если ребенок действительно талантлив, то почему бы и не поучаствовать?

Хотя сам я конкурсы не люблю и участвовать в них не люблю. Этот очень необъективно… Есть много талантливых людей, которые ни в какие конкурсы никогда не впишутся.

— А своих бы детей отправили на подобный конкурс?

— Не знаю… Не готов вам ответить. Скорее, нет. Телевизионные конкурсы — не для творчества, а для тщеславия. Для публичности. Для того, чтобы засветить имя. А мне это не нравится. Я своего ребенка не стал бы в эти жернова кидать.

Мы поздравляем Максима Леонидова с днем рождения и желаем новых успехов ему и его талантливым ученикам!