«Любовь не ищу»: 26-летняя дочь Валерии ответила на вопросы о личной жизни

Сейчас Шена посвящает все свободное время музыке и очень хочет реализоваться как самостоятельная артистка.

26-летняя дочь певицы Валерии Шена Шульгина ответила на вопрос о личной жизни. Напомним, в начале марта девушка внезапно сменила имя, чем вызвала ажиотаж вокруг своей персоны – многих интересовало, почему девушка вдруг решила сменить привычное «Анна» на эксцентричное «Шена». Тогда начинающая артистка ответила, что планирует состояться как полноценная артистка, а для этого ей необходимо полное слияние со своим псевдонимом.

На днях Шена рассказала, что все свободное время посвящает работе, поэтому сил на знакомства у нее уже не остается. Однако, примерное понимание, как должен выглядеть ее избранник, у Шульгиной все же есть.

«Человек, идущий с тобой по жизни, должен быть просто на 100 % с тобой на одной волне, а идеалов на планете нет. По крайней мере, на этой», — рассказала она порталу People Talk.

Шена также подметила – если у мужчин есть на нее планы, то проще всего познакомиться можно во время решения рабочих вопросов.

«Любовь, если что, я не ищу. Я интроверт и редко (только по надобности) посещаю мероприятия, так что проще всего со мной познакомиться в рабочей обстановке», — емко разъяснила она.

Сейчас Шульгина продолжает активно трудиться на карантине. Чтобы уединиться, Шена специально уехала в деревню – здесь в студии девушка пишет песни и подмечает – она, как и многие, мечтает, что самоизоляция закончится, ведь она очень скучает по сцене, а та отвечает ей взаимностью.