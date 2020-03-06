«Потому что Шена»: 26-летняя дочь Валерии сменила имя

26-летняя дочь певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Теперь девушку зовут Шена – ранее это название было ее концертным псевдонимом.

Снимок паспорта, доказывающий, что Анна теперь больше не Анна, девушка обнародовала на личной странице в Instagram.

«Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему SHENA? Потому что Шена!» — написала она.

Чуть позже выяснилось, что официально Шульгина сменила имя в документах еще два года назад, однако обнародовать доказательства этого решила лишь сейчас. Как именно отнеслись к кардинальным изменениям в жизни дочери Валерия и отчим Иосиф Пригожин, неизвестно.

Поклонники же творчества Шены разошлись во мнениях: одни остались в восторге от перемен, другие попросили вернуть Шульгину более привычное имя.

«Круто выглядите на фото в паспорте», «Что это, непринятие себя и своего имени?», «Как вас теперь называет мама?», «Зачем в жизни-то меняли? Для сцены пойдет, но не больше», «Пусть ваши мама и папа гордятся вашей смелостью», — писали они.