«Если объявят о закрытии границ — я уеду»: Собчак заговорила об эмиграции из России

Телеведущая Ксения Собчак решила расширить список популярных тем для обсуждения в Instagram. В своем новом посте звезда решила коснуться темы переезда в другую страну. По словам Собчак, происходящее сейчас в мире это одна большая насмешка над людьми. Несколько лет назад Ксения обсуждала с друзьями при каких условиях стоит думать о том, чтобы собирать чемоданы и навсегда перебраться куда-нибудь на другой континент.

«Если объявят о закрытии границ — я уеду», — так в те времена думала Собчак.

Но сейчас же ведущая рада находиться в Москве даже с учетом того, что границы, похоже, закрыл сразу весь мир. Ксения отметила, что бог особенно громко смеется над людскими обещаниями.

Многие подписчики отметили правоту Собчак и при этом указали на многочисленные ошибки в ее сообщении.