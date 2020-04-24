«Нуждалась в мужской защите»: Сябитова в 90-е годы решала вопросы с криминальными группировками

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что искала себе спутника жизни под конкретный запрос. Он, по ее словам, должен был стать опорой и защитой в обстоятельствах, в которых овдовевшая сваха оказалась с двумя малолетними детьми.

«Я занималась бизнесом, общаясь с криминальными структурами, и нуждалась в мужской защите в самом прямом смысле: пусть защитит от разборок», — отметила в своем инстаграме телеведущая.

Однако мужчины не задерживались. И Сябитова сделала вывод, что тогда была не права. Нельзя искать избранника для удовлетворения личных потребностей. Он должен быть чем-то большим. Не всегда четкая формулировка приводит к успеху. Кроме того, сначала нужно состояться и стать самодостаточной. Однако не все подписчики согласились с телеведущей.

«От хорошей бабы мужик никогда не уйдет. Будет драться и делать все, чтобы с ней быть», «Мужчины уходят, когда женщина не готова принимать роль женщины — милой послушной доброй служащей жены. Доминирующая женщина вынуждена жить жизнью мужчины», «Если женщина самодостаточна, то зачем женщине муж?» — прокомментировали подписчики.

А не так давно Сябитова задумалась, нужен ли ей, самодостаточной и успешной, сейчас новый муж. И попросила совета у своих поклонников.