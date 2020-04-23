«Нужен ли новый муж?»: Сябитова попросила поклонников помочь ей определиться

58-летняя телесваха Роза Сябитова – как сапожник без сапог: ежедневно устраивает личную жизнь россиянам на главном канале страны, а сама остается одинокой. Она решила поинтересоваться у своих подписчиков в «Инстаграме», стоит ли ей искать мужчину:

«Нужен ли новый муж женщине, если ей 58 лет, она успешная женщина, есть любимая работа, и хороший материальный достаток, живет в своем комфортном загородном доме, у нее много экстремальных увлечений, занимается гольфом и садоводством, готовится к внукам, и не страдает от одиночества?» — написала о себе Сябитова.

При этом телеведущая разместила целую серию фотоснимков, демонстрирующих ее разносторонность. Подписчики поспешили заверить сваху:

«Конечно нужен, как раз-таки в этом возрасте и нужен. Дети уже живут отдельно, а в одиночестве жить тяжело, нужен мужчина рядом обязательно», «Если он тоже целеустремленный есть увлечения, интересы, то нужен конечно», «Обязательно нужен! Жить с любимым человеком, который заботится и любит тебя — это огромное счастье!» — написали некоторые фолловеры.

Роза Сябитова дважды была замужем. От первого брака у телеведущей остались 31-сын Денис и 28-летняя дочь Ксения.