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Звездный гость

Очень дорогой актер: Максим Галкин мог сыграть главную роль в фильме «Дау»

Проблемой стал баснословный гонорар, который запросил артист.

Очень дорогой актер: Максим Галкин мог сыграть главную роль в фильме «Дау»
Юморист и телеведущий Максим Галкин. Фото: ЭГ/Кристина Безбородова

Во время съемок нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» создатель фильмов «Дау» Илья Хржановский поделился интересной информацией. Как оказалось, главную роль в проекте предлагали Максиму Галкину.  Артист вполне мог ее исполнить, если бы не одно «но»: он запросил баснословный гонорар за свое участие.

В конечном итоге роль весьма специфичного ученого-физика досталась дирижеру Теодору Курентзису. Максим Галкин даже прошел пробы, причем, по заверению режиссера, сделал это блестяще.

Но главной проблемой были постельные и откровенные сцены с главным героем, которых в проекте немало. Так что вместо прямого отказа Галкин поступил иначе: запросил гонорар в размере двух миллионов долларов. Выплатить такую сумму Максиму не получилось бы при всем желании, отметил Хржановский, поэтому Галкину пришлось отказаться от роли.

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Ксения СобчакМаксим Галкинновости звёздшоу "Осторожно Собчак"
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