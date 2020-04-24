Очень дорогой актер: Максим Галкин мог сыграть главную роль в фильме «Дау»

Во время съемок нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» создатель фильмов «Дау» Илья Хржановский поделился интересной информацией. Как оказалось, главную роль в проекте предлагали Максиму Галкину. Артист вполне мог ее исполнить, если бы не одно «но»: он запросил баснословный гонорар за свое участие.

В конечном итоге роль весьма специфичного ученого-физика досталась дирижеру Теодору Курентзису. Максим Галкин даже прошел пробы, причем, по заверению режиссера, сделал это блестяще.

Но главной проблемой были постельные и откровенные сцены с главным героем, которых в проекте немало. Так что вместо прямого отказа Галкин поступил иначе: запросил гонорар в размере двух миллионов долларов. Выплатить такую сумму Максиму не получилось бы при всем желании, отметил Хржановский, поэтому Галкину пришлось отказаться от роли.