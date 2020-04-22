«Гудбай, мой мальчик!»: Галкин на пару с сыном устроил домашнюю дискотеку

Недавно Максим Галкин признался, что отлично чувствует себя в самоизоляции. Юморист не скрывает – этому способствуют огромные площади его поместья в деревне Грязь, а также обилие комнат и, соответственно, мест развлечений в замке.

«В кои-то веки на вопрос приятелей — зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ», — сказал он.

Практически каждый день юморист радует своих подписчиков свежими новостями из своего дома: то он с детьми устроит сюрприз Алле Пугачевой, то всем семейством позанимаются кулинарией, то развлекутся во дворе.

Теперь же Максим решил устроить с сыном Гарри утреннюю дискотеку. Включив громко песню Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик», комик артистично подвигался в такт мелодии. Сын не отставал – закатывая драматично глаза и размахивая полотенцем, мальчик очаровательно исполнил танцевальную импровизацию.