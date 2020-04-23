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Владимир Стеклов вспомнил, как вынудил дочь идти по снегу в одних колготках

Звезда сериалов «Грозный», «Годунов» и многих других фильмов трогательно поздравил дочь с днем рождения.

Владимир Стеклов вспомнил, как вынудил дочь идти по снегу в одних колготках
Актер Владимир Стеклов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

72-летний Владимир Стеклов — многодетный отец. 23 апреля его средняя дочь Глафира отмечает свой 23-й день рождения. По этому поводу актер предался воспоминаниям на своей странице в «Фейсбуке». Как он рос вместе со своей дочкой, как впервые взял ее в театр, точнее в закулисье храма Мельпомены, а также как она сорвала спектакль, когда сидела маленькой в первом ряду. Курьезов, как оказалось, в жизни отца и дочери было множество.

«Забрал спящего ребенка с заднего сиденья. Идти было неблизко, папа поставил дочь на землю и, ссылаясь на тяжесть сумок, попросил идти самостоятельно. Был январь, выла метель и под ногами хрустел чертов снег. На жалобы дочери «Папа, мне ножкам холодно», папа просил потерпеть и прибавить шаг…И только потом бросил взгляд на ребенка… На ногах у нее были только колготки… У тебя Странный отец», — написал Стеклов.

К воспоминаниям Стеклов приложил несколько архивных фотографий, на которых видно, как они с дочкой Глафирой выросли. Слова тронули многих подписчиков артиста, и они отметили, что отец постарался — написал целую поэму. И присоединились к поздравлениям именинницы.

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