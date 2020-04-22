«Грозный»: в Сети появился первый тизер сериала об Иване IV

В Сети появился первый тизер о сериале «Грозный», премьера которого скоро состоится на телеканале «Россия 1». Известно, что роль царя играют сразу два актера. Александр Яценко воплотит в картине молодого Ивана IV, Грозного в старости сыграет Сергей Маковецкий. Им предстоит показать становление и развитие личности первого русского царя.

Сериал «Грозный» — это рассказ о правителе Руси, пережившем величайшие победы и не менее великие поражения. Режиссер картины Алексей Андрианов картины попытался в своей интерпретации ответить на вечный вопрос: кто он — Иван Грозный? Жестокий тиран или мудрый государственный деятель? Сирота, гонимый опекунами и терпевший унижения от бояр, или решительный управленец, принесший Руси победы на военном поприще? Любящий муж и отец или кровавый деспот?

В многосерийном фильме телезрителей ждет целая плеяда известных артистов. Татьяна Лялина, Виктор Сухоруков, Константин Крюков, Евгений Цыганов, Владимир Стеклов, Никита Панфилов, Виктор Добронравов и многие другие звезды кино совсем скоро появятся на экране в сериале «Грозный».