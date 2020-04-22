«Все своими руками»: Рудковская запечатлела, как муж колол дрова для бани

Евгений Плющенко на личной страничке в Instagram поделился свежим «карантинным» видеороликом, автором которого выступила его возлюбленная. 45-летняя Яна Рудковская застала мужа за необычным занятием. Тоскующий по ледовым тренировкам фигурист, «вооружился» топором и наколол дрова для бани. В комментариях спортсмен уточнил, что на самоизоляции осваивает новую профессию.

«Теперь все только своими руками! Дни летят незаметно», — отметил Плющенко, поделившись лайфхаком, как разнообразить монотонные будни за городом.

Так, Евгений дал понять, что его абсолютно не пугает физический труд. И даже на оборот, у супруга музыкального продюсера появилась возможность продемонстрировать поклонникам свои скрытые таланты.

«Откуда дровишки?!» — слышится за кадром голос Яны. «От соседа!!» — с юмором подметил Плющенко. «Для бани готовите?!» — поинтересовалась возлюбленная фигуриста. «Ну да, для баньки, будем париться», — пояснил Евгений.

К слову, в одном из интервью фигурист признался, что далек от мира шоу-бизнеса. И если не жена он вряд ли бы появлялся на светских раутах и красных ковровых дорожках. Походы на подобные мероприятия Плющенко сравнивает с наказанием. Например, если он как-то провинится перед Рудковской, она может уговорить его составить ей компанию на той или иной вечеринке, церемонии награждения или премии.

Напомним, что вместе с супругой Евгений Плющенко воспитывает семилетнего сына Сашу. Наследник музыкального продюсера не только принимает участие в ледовых мюзиклах, но и снимается в рекламных компаниях, зарабатывая неплохие гонорары.