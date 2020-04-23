«Музыкальная девочка»: Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю дочь

В самоизоляции знаменитый артист Эммануил Виторган стал все свое время посвящать воспитанию двух дочек — младшей Кларе 9 месяцев, старшей Этель 3 годика. Накануне 80-летний отец признался, что счастлив, несмотря на сложное время пандемии, из-за которой оказались заперты в собственных домах многие люди. Именно благодаря изоляции Виторган 24 часа в сутки проводит с самыми дорогими людьми. И на этот раз он показал, как подросла Этель.

«Она невероятно музыкальная девочка, с необыкновенным чувством ритма. Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт и это умиляет меня», — написал в своем инстаграме Виторган.

Звездный отец отметил, что Этель очень артистичная и находчивая – она способна «подобрать ключик» и добиться желаемого. Он уверен, что благодаря своей настойчивости дочка далеко пойдет – отец с матерью едва устояли перед требованиями посмотреть мультфильм, дать много сладостей и не идти спать.

Трехлетняя малышка уже давно полюбила танцы. Отец даже показывал своим подписчикам, как Этель ритмично отплясывала со своей мамой, 58-летней Ириной Млодик.