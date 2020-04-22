Елизавета Боярская переехала в новую элитную квартиру в Питере

Актерская семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева переехала в новую элитную квартиру на улице Белинского в Санкт-Петербурге. По данным издания «СтарХит», недвижимость звезды приобрели у Игоря Бурдинского, бывшего директора реставрационной компании «Коринф».

Расширить свои квадратные метры артисты решили после рождения второго наследника Григория. О том, как выглядит дорогое жилье, можно судить по некоторым кадрам в социальных сетях, которые обнародывают Елизавета и Максим. Видно, что стены квартиры украшены стильной кирпичной кладкой.

Боярская в интернет-эфире с писателем Александром Цыпкиным также сообщила, что в их доме есть «балкончик», на котором муж устроил спортивный зал, поставив тренажеры. А Матвеев рассказал, что оборудовал в квартире компактный съемочный павильон для записи творческих номеров и онлайн-репетиций. Артисты, несмотря на самоизоляцию, продолжают работать: создают моноспектакли для сайтов своих театров и отрабатывают начатые проекты с коллегами по скайпу и зуму.

Напомним, Матвеев сотрудничает с московским Театром-студией Олега Табакова, а Боярская служит в Малом драматическом театре в Питере.