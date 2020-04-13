«40% мы получаем от доходов»: Боярская пожаловалась на безденежье при долгой самоизоляции

Елизавета Боярская, будучи актрисой государственного Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, в настоящий момент фактически осталась без работы. При этом звезда признается, что ее положение на порядок лучше некоторых артистов, которые служат в коммерческих организациях. Ведь ей сохранили заработную плату, правда, не в прежнем объеме.

«Мы не малый бизнес, нам проще отчасти. Но, тем не менее, то, что мы продаем и наши гастроли – это почти половина нашего бюджета. 40% нашей зарплаты – это то, что мы получаем от наших доходов. Месяц-два мы протянем, а дальше будут сложности. Возможно, будет урезание зарплат и так далее», — рассказала дочь Михаила Боярского Михаилу Зыгарю, который стал регулярно проводить интервью со знаменитостями в личном блоге.

Елизавете писатель задал традиционный вопрос – когда, по ее прогнозам, закончится в стране эпидемия и люди вернутся к своей прежней жизни. Кинозвезда предположила, что к середине-концу июня этого года.

Ранее своими версиями поделились Ингеборга Дапкунайте и Андрей Малахов. Литовская актриса считает, что болезнь отступит к первому снегу, а телеведущий – к началу осени. Но не исключает, что проблема может сохраниться и до года.