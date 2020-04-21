«Мы ни разу не поссорились»: в семье Боярской на карантине царит полная гармония

Актриса из фильма «Адмиралъ» дала понять, что никакие обстоятельства не испортят ее отношения с мужем.

34-летняя Елизавета Боярская вместе с Максимом Матвеевым стала участницей Instagram-проекта «На Гречке». Так, в интервью Александру Цыпкину актриса из фильма «Адмиралъ» рассказала о семейном карантине. Ведущий ток-шоу поинтересовался, как обстоят дела в семье наследницы народного артиста РСФСР Михаила Боярского, на фоне слухов о том, что многие супружеские пары из-за домашней изоляции начали испытывать серьезный кризис.

Елизавета дала понять, что на ее отношения с мужем не повлияют никакие обстоятельства — особенно карантин. Артистка уточнила, что за все это время они не разу не поругались: в семье Боярской царит полная гармония. Знаменитость подметила, что она не позволяет себе повысить голос на Максима. Судя по всему, возлюбленный актрисы придерживается того же правила. Елизавета не может предположить себе ситуацию, при которой она могла бы заявить мужу, что он ее раздражает или выводит из себя.

«Мы ни разу за весь этот период не поссорились», — добавила актриса.

В одном из интервью Боярская призналась, что считает себя ревнивой. При этом, артистка старается контролировать собственные эмоции и не устраивать возлюбленному сцен по любому поводу. Елизавета уточнила, что ей всегда хотелось, чтобы ее второй половинке было максимально комфортно рядом с ней. Так, артистка заверила, что если она начнет давить на супруга, он вряд ли будет чувствовать себя счастливым.

Напомним, что вместе с Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих детей: восьмилетнего сына Андрея и полуторагодовалого Григория.