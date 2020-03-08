«Дома три мальчика и одна девочка»: Боярская получила в подарок цветы и домашний торт

Актриса из фильма «Пять невест» с самого утра принимает поздравления от близких, друзей и коллег по творческой сцене. Так, муж 34-летней Боярской вместе с их старшим сыном Андреем испекли для нее домашний торт, украсив пирог съедобными ягодами и надписью: «маме 8 марта». Кроме того, Максим Матвеев не забыл купить жене букет цветов. На личной страничке в Instagram Елизавета поблагодарила возлюбленного за приятный сюрприз, уточнив, что в их семье три мальчика и только одна девочка. Помимо старшего наследника у пары подрастает годовалый сын Григорий.

Елизавета подметила, что пусть русские женщины и могут остановить коня на скаку и в горящую избу войти, но благодаря заботе наших мужчин, представительницам прекрасного пола чаще удается быть легкими, беззаботными, веселыми, нежными и хрупкими.

«Настроение выдающееся! Когда дома три мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта — основательный праздник!! Спасибо, мои ненаглядные! Весна идет! Ура!!» — обратилась к поклонникам актриса.

Вместе с мужем Елизавета Боярская обосновалась в Северной столице. Матвеев подметил, что хоть Москва и красивый город, но проблема с пробками все также осложняет людям жизнь. Зато в Санкт-Петербурге, как утверждает актер, все в пешей доступности для детей: и школы, и сады, и кружки.