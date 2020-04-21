«Не думайте о человеке хуже, чем он есть»: Бузова застукала Манукяна с другой

Телезвезда Ольга Бузова вновь поразила армию подписчиков в Instagram своим креативом и творческим подходом к созданию видеороликов. На этот раз девушка записала трогательную историю любви и ревности, которая способна довести до слез даже самых стойких. А если вы не расплакались во время просмотра, то вы просто не поняли задумку звезды.

Ольга внезапно выясняет, что ее возлюбленный Давид находится в неизвестном месте, хотя ей он сообщил, что будет на студии. Бузова сразу же решила выяснить, что происходит, и отправилась в путь. На месте она застала Манукяна на улице, а рядом с ним стоит девушка с букетом цветов. Разумеется, молодой человек не покупает эти цветы, да и вообще любит стоять посреди дороги во время измен Ольге, а также, не знает, как выглядит ее автомобиль, который пронесся мимо. В расстроенных чувствах Ольга уезжает прочь.

Новая сцена: Бузова уже дома и открывает входную дверь, на пороге Манукян с той самой разлучницей. Но оказывается, что это его сестра, которую он привел познакомиться! Невероятный поворот, ну кто мог такого ожидать? И если вы не заплакали от хохота после момента, когда Давид на смартфоне показывает своей сестре, как выглядит Ольга Бузова, то у вас точно нет чувства юмора. Ведь действительно, скрытная Ольга, почти никто не видел ее фотографий…