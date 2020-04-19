«Храни вас Бог»: Бузова поздравила подписчиков с Пасхой

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают поздравлять своих поклонников с Пасхой и совсем не важно, насколько набожными они были весь прошедший год. Ольга Бузова не отстает от своих коллег, звезда выложила новый пост в свой личный аккаунт в Instagram. Певица поздравила всех своих фанатов и пожелала, чтобы в доме каждого процветала лишь гармония и любовь, а также пожелала здоровья и счастья.

«Храни вас Бог. Пусть сегодня будут только светлые мысли. Я вас люблю.» — пожелала своим подписчикам Бузова.

Впрочем настоящие фанаты певицы обратили свое внимание не на пожелания, а на внешний вид звезды и ее стола. Кое-кто попросил Бузову не фотошопить лицо, а многие с недоумением смотрели на церковную свечу, которую певица для каких-то непонятных целей воткнула прямо в кулич. В церквях их используют для освящения лакомства, но в домашних условиях это весьма сомнительно. Пластиковая бутылка с гравировкой креста также вызвала много вопросов без ответа.