«О-ля-ля, какие формы!»: многодетная Кожевникова блеснула фигурой в салатовом купальнике

35-летняя Мария Кожевникова на домашней изоляции вслед за звездными коллегами по творческому цеху вынуждена любоваться архивными летними снимками. Так, на личной страничке в Instagram актриса из сериала «Универ» опубликовала понравившиеся ей фото. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в салатовом купальнике, сделав акцент на стройной фигуре — подтянутом животике, и отсутствии целлюлита.

Пикантные снимки многодетной Кожевниковой привлекли внимание и певицы Глюк’oZы. В комментариях Наталья Чистякова-Ионова восхитилась внешностью актрисы, сделав Марии комплимент.

«Красотка!» — лаконично отметила певица.

Сама актриса уточнила, что ей успела порядком поднадоесть переменчивая московская погода. Знаменитость пожаловалась на дождь, град, туман и пасмурность. По словам Марии, ей остается только мечтать о солнечной погоде, пляже и море. А также идеальном бронзовом загаре, который артистка демонстрировала на летних снимках.

«Вот такой и должны быть женщина, надоели эти худосочные пустышки!», «Маша, полегче!», «О-ля-ля, какие формы!», «Сразу воспоминания нахлынули с этим купальником о сериале «Универ», где вы были в главной роли», «У вас редкое сочетание красоты: внутренней и внешней», «Все подтянуто!», «Мария, какие у вас красивые стройные ножки», «Мама троих детей! Фигура огонь! У меня от зависти нет слов», «Стройняшка», — такие комментарии появились под свежими снимками актрисы.

Напомним, что Мария Кожевникова вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает троих детей. Первенец пары — сын Иван появился на свет в январе 2014 года. Мальчику шесть лет. В семье также есть пятилетний Максим и малыш Василий, которому в июле исполнится три года.