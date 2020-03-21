«Дети, оказывается, на папу похожи»: Кожевникова поделилась редким снимком с мужем

Мария Кожевникова является многодетной мамой. Недавно она пережила не самые лучшие времена. Дети актрисы заболели. Больше всего звезда «Универа» переживала за младшего сына Василия, который провел некоторое время в больницей с высокой температурой.

К счастью, наследники знаменитости вскоре пошли на поправку. 35-летняя артистка не часто публикует семейные фото, поэтому время от времени возникают слухи о том, что она рассталась с супругом.

Кожевникова уже почти семь лет живет с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Ницце в 2013 году, а вот свадьбу так и не сыграли. По словам актрисы, каждый раз что-то мешало им пойти в ЗАГС.

А накануне она опубликовала редкое фото с возлюбленным. В кадре девушка позирует в пышном сером платье с многослойной юбкой, а ее избранник в смокинге с бабочкой.

«Пока дети спят и в доме тишина, решила почистить телефон и вот нашла редкий кадр! Муж фотографируется, да ещё и улыбается», — отметила Мария.

Поклонники стали разглядывать семейное фото. Многие посчитали, что актриса делает правильно, не публикуя много снимков, так как счастье любит тишину.

«Почему мужья так не любят фотографироваться? Та же история..», «А дети, оказывается, на папу похожи», «А я даже уважаю мужчин, которые не делают селфи каждые 15 минут. Отличная вы пара!», «Такие классные и платье шикарное», «Вот и правильно! И не надо много фоток выкладывать с мужем! Красивая пара», «Красивые и счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что старшему сыну звезды Ивану шесть лет, среднему Максиму пять лет, а младшему Василию два года.