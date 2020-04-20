«Пуссикэт бойс»: Давид Манукян экстремально повторил женский челлендж с подушками

Дава даже позвал на помощь друзей, но обувь снимать не стал.

Возлюбленный Ольги Бузовой решил повторить ставший недавно популярным в соцсетях челлендж с подушками. Правила крайне просты, правда, относятся они в основном к девушкам, так как испытание создано специально для них: подушка плюс ремень в сумме дают изящное коктейльное платье. Обнажаться полностью не обязательно, но крайне желательно: подписчики звезд быстро находят подвох в виде нижнего белья.

Блогер Давид Манукян решил не усложнять, так что челендж провел на крыше, вместе с друзьями. Блогер не только не стал полностью раздеваться, но даже обувь вместе с носками предпочел оставить.

Дава даже пошутил, что получившийся бой-бэнд надо теперь называть не иначе как «Пуссикэт бойс». Кстати сама Бузова выступление парней оценила и даже назвала их лучшими.