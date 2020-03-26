«А может, мы уже поженились?»: Бузова заинтриговала стадией отношений с Манукяном

Поющая телеведущая вот уже почти год счастлива в союзе с Давидом.

Ольга Бузова порассуждала о возможности выйти замуж за Давида Манукяна. Поющая ведущая стала новой гостьей Алены Жигаловой в YouTube-шоу Super. Отвечая на вопрос, видит ли Бузова Даву в качестве мужчины для брака, Ольга задумалась, а затем пояснила, что штамп в паспорте на данном этапе для нее роли уже не играет. Ранее Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, желание белого платья она уже исполнила.

«Да, я вижу Давида своим мужем. И вообще, я с 18 лет хотела замуж. Главное не мужчина, а я просто хотела белое платье, кольца, роспись, «согласны ли вы?». Я там была. Штамп не дает никаких гарантий. Три кита, на которых строятся отношения – доверие, уважение, любовь. Штамп – это как бонус и денежные затраты», — выразила свою мысль она.

Бузова акцентировала внимание и на том, что уже сейчас Манукян относится к ней серьезно и старается проявить это как можно ярче. Не сомневается Ольга и в том, что Давид хочет взять ее замуж. В какой-то момент знаменитость осеклась и поспешила добавить.

«А может, мы уже поженились?» — кокетливо улыбнулась она.