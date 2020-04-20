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«Это какой-то антисекс»: Волочкова предъявила свой козырь в самоизоляции

Балерина показала растяжку и подготовила несколько упражнений для преданных подписчиков своего блога.

«Это какой-то антисекс»: Волочкова предъявила свой козырь в самоизоляции
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Анастасия Волочкова решила поддержать своих подписчиков, находящихся в режиме самоизоляции. Пока фитнес-центры и спортивные залы закрыты, не стоит забывать о тренировках, чтобы к началу лета не набрать лишних килограммов. Балерина на собственном примере показала, какие упражнения можно делать, чтобы поддерживать тело в тонусе.

По словам балерины, в настоящее время следует соблюдать домашнюю изоляцию, но это не значит, что нужно находиться в полном бездействии. Волочкова отметила, что ее упражнения простые, но определенную подготовку для их выполнения все же стоит иметь. Особенно она отметила упражнение с разведением ног до состояния шпагата. Скорее всего, это ирония балерины, но можно просто понаблюдать за ее нынешней физической формой.

«Вытянутые колени должны быть, иначе это какой-то антисекс», — заметила Анастасия.

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