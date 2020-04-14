Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками уникальной фотографией

Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать своих подписчиков в Instagram и поделилась очень редкой фотографией, которую ранее могли видеть совсем немногие счастливчики. На кадре совсем еще юная звезда балета в далеком 1999 году, после первого в своей жизни одиночного балетного концерта, который проходил в Москве.

На Волочкову накатила волна воспоминаний и она поделилась подробностями того знакового дня. По словам артистки, именно ей довелось стать первой балериной, которая придумала и создала сольные концертные программы. Она очень гордится своим творением и отмечает, что задача перед ней стояла не из легких. В те непростые времена Анастасия вместе с мамой Тамарой снимала однокомнатную квартиру и эта памятная фотография сделана именно там.

«Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная», — с улыбкой добавила балерина.

К сожалению, ее подписчикам остается лишь молча наслаждаться нежной фотографией и ставить лайки, так как Волочкова все еще не открывает доступ к комментариям для своих фанатов.