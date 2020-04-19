«В таком только мужа встречать»: Нюша в полупрозрачном платье-пеньюаре очаровала фанатов

На домашней изоляции возлюбленная Игоря Сивова решила устроить импровизированную фотосессию в гардеробной. Перед объективом фотокамеры Нюша предстала в облегающем полупрозрачном платье-пеньюаре, сделав акцент на бронзовом загаре. Ко всему прочему, поп-исполнительнице удалось выгодно подчеркнуть постройневшую фигуру.

По словам артистки, она заметно прибавила в весе после родов. Еще в ноябре дочка певицы — Симба отпраздновала первую важную дату, ей исполнился годик. Все это время супруга Игоря Сивова успешно совмещала концертную деятельность с воспитанием ребенка. Постепенно Нюша вернула себе прежние формы. Сейчас знаменитость довольна своей внешностью.

«В таком только мужа встречать», «И как вам Игорь только разрешает?!», «Ох, какая женщина!!», «Ты просто бомба, нежная наша девочка!!», «Ангел ты наш… Самая красива», «Чувственно», — такие комментарии появились под свежим снимком певицы.

Верные почитатели знаменитости не стали скрывать, что они просто очарованы незаурядной внешностью возлюбленной Игоря Сивова. По словам Нюши, обычно по дому она ходит в пижаме. Однако устав от одних и тех же образов, артистка решила примерить концертный костюм.