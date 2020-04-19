«Куда делась левая грудь?!»: Водонаева удивила поклонников неудачным фото

37-летняя Алена Водонаева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники не смогли оставить без внимания кадры из свежей черно-белой фотосессии экс-участницы «Дома-2». Телеведущая предстала перед объективами фотокамер в лаконичном жакете с глубоким декольте. При этом фанаты указали светской львице на неудачную позу, из-за которой грудь Алены выглядела деформированной. Нашлись и те, кто предположил, что Водонаева просто переборщила с фотошопом.

«Меня одного интересует, куда делась левая грудь?!», «Какая-то диспропорция», «Одногрудая!!», «Чего-то не хватает…», «С фотошопом перебор», — такие комментарии появились под свежими снимками телеведущей.

Сама знаменитость с юмором ответила на расспросы верных почитателей, относительно неудачного кадра и «отсутствия» левой груди. Так, Водонаева назвала себя амазонкой и посоветовала всем неравнодушным расслабиться.

Знаменитость не скрывает: она вполне довольна тем, как выглядит. Экс-участница телестройки не видит смысла комплексовать из-за возраста или каких-то определенных несовершенств, считая, что идеальная фигура это еще далеко не все. Женщина также должна обладать страстью во взгляде, быть уверенной в себе и мудрой.