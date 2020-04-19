«С праздником!»: Игорь Николаев обнародовал снимок со старшей дочкой из храма

Игорь Николаев в своей жизни старается придерживаться православных канонов и в день Пасхи обычно посещает храм. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса и самоизоляции традицией пришлось пренебречь.

Певец с теплой грустью вспомнил, как три года назад побывал на всенощной пасхальной службе со старшей дочкой Юлей, опубликовав в личном блоге архивный снимок с ней.

«На фото: в 2017 году на всенощной пасхальной службе со старшей дочкой Юлей. В этом году – дома! Христос Воскресе! С праздником!» — поздравил своих подписчиков в Instagram Николаев.

Отметим, что жена музыканта Юлия Проскурякова и его младшая наследница Вероника устроили в этот день дома уютный праздник. Они сами украсили пасхальные яйца и испекли в мультиварке кулич, об этом мы писали ранее.