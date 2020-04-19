«Кулич пекла в мультиварке»: дочь Игоря Николаева блеснула кулинарным талантом

Многие российские звезды в дни самоизоляции отказались от услуг поваров и домашних помощников. И сами встали у плиты и взялись за уборку. Так поступила, к примеру, жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

В личном блоге она продемонстрировала, как готовилась к Пасхе, колдуя над традиционными православными блюдами. Девушка украсила куриные яйца и самостоятельно испекла праздничный пирог. «Кулич пекла в мультиварке», — сообщила Проскурякова.

А помогала знаменитости ее четырехлетняя дочь Вероника. Девочка сделала глазурь для кулича и украсила его изюмом и кондитерской посыпкой.