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«Кулич пекла в мультиварке»: дочь Игоря Николаева блеснула кулинарным талантом

Вероника вместе с мамой Юлией Проскуряковой приготовила пасхальные блюда.

«Кулич пекла в мультиварке»: дочь Игоря Николаева блеснула кулинарным талантом
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото: Global look press.

Многие российские звезды в дни самоизоляции отказались от услуг поваров и домашних помощников. И сами встали у плиты и взялись за уборку. Так поступила, к примеру, жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

В личном блоге она продемонстрировала, как готовилась к Пасхе, колдуя над традиционными православными блюдами. Девушка украсила куриные яйца и самостоятельно испекла праздничный пирог. «Кулич пекла в мультиварке», — сообщила Проскурякова.

А помогала знаменитости ее четырехлетняя дочь Вероника. Девочка сделала глазурь для кулича и украсила его изюмом и кондитерской посыпкой.

«Какая Вероничка умничка, помогает маме!», «Помощница растет!», «Дружная семья, молодцы», — восхитились поклонники Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Сети.

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