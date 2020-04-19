«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

«Сбылось многое»: Машкова в стильном костюме-тройке обнародовала свой дневник

Актриса празднует 35-летие.

«Сбылось многое»: Машкова в стильном костюме-тройке обнародовала свой дневник
Мария Машкова. Фото https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/

Актрисе Марии Машковой исполнилось 35 лет. В этот день звезда решила обнародовать некоторые записи из своего дневника, который вела в 23 года.

Дочь Владимира Машкова описала в личном блоге, как в юности представляла себя в будущем: «Мы поженились с Сашкой и у нас трое детей: два сына и дочь Александра. Я полюбила спорт и полезную еду. Выгляжу лучше, чем в 20 лет. Зинаида (йоркширский терьер, — прим. автора) до сих пор жива. Старенькая, но такая же глупая. Мне 35 лет и я в костюме-тройке!!!».

В заключении актриса поблагодарила маму и папу, заметив: «Ну что я могу сказать… сбылось не все, но многое».

Напомним, родители Марии актеры Елена Шевченко и Владимир Машков разошлись практически сразу после ее рождения. До семи лет девочку воспитывала бабушка в Новосибирске. Потом мать забрала дочь к себе в Москву.

Тэги

Владимир МашковМария МашковаМария Машкова последние новостиМашковаНовости googleновости звёзд
Loading...