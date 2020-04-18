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«До сих пор не могу поверить»: сыну Джигана и Самойловой исполнилось два месяца

Наследник одной из самых известных пар шоу-бизнеса растет не по дням, а по часам.

«До сих пор не могу поверить»: сыну Джигана и Самойловой исполнилось два месяца
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: https://www.instagram.com/p/B9KU_cyIx_v

Многодетные Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз 18 февраля 2020 года. На свет появился долгожданный сын, которого назвали Давидом. Самойлова регулярно публикует в социальной сети фото и видео своего ненаглядного мальчика и души в нем не чает. В новой публикации в «Инстаграме» супруга Джигана поделилась трогательным снимком малыша и сообщила, что ему уже два месяца.

«Мой подарок с небес! Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу и эту силу он передает мне, — написала звезда «Инстаграма». И призналась: «До сих пор не могу поверить, что у меня есть сын! Мальчик, мужчина! И я его очень люблю».

Поклонники Самойловой наблюдают достижения Давида и признаются: у Оксаны и Джигана невероятно красивые дети. Напомним, у малыша три старших сестры – 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 3-летняя Майя.

Сам многодетный отец в настоящее время проходит реабилитацию в клинике. Известно, что ему запрещено покидать стены медицинского учреждения, а также пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

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