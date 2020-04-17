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Яна Рудковская потратила на свою гардеробную несколько сотен миллионов рублей

Одни поклонники считают ее транжирой, а другие, наоборот, боготворят продюсера.

Яна Рудковская потратила на свою гардеробную несколько сотен миллионов рублей
Рудковская потратила огромные деньги на гардеробную/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская потратила на свою гардеробную несколько сотен миллионов рублей. Чего только в ней нет. Особая гордость, безусловно, винтажные сумки от известного французского бренда. У Рудковской есть плетеные, деревянные, кожаные ридикюли. В коллекции более 50 экземпляров.

Гордость супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — брендовые сундуки. Этому увлечению звезды уже 13 лет. Кстати, их коллекционирование она начала с легкой руки своего супруга, который сделал ей однажды «королевский подарок».

Ранее Рудковская рассказывала о подарке мужа. По ее словам, сундук для ювелирных украшений — ручной труд. Как она утверждает, это первая дорогая вещь в ее жизни.

Как отметила Рудковская, главная вещь в ее доме — будуар. Его стоимость более 11 миллионов рублей. По словам звезды, там она хранит различную бижутерию, браслетики, духи и «всякие платочки», сообщает Пятый канал.

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