«Сел в машину и уехал»: Денис Шведов не может простить бросившего его отца

Актер Денис Шведов известен зрителю по ролям в фильмах режиссера Юрия Быкова, а также по работе в сериалах «Измены» и «Бывшие», второй сезон которого выходит на днях.

В интервью порталу «Вокруг ТВ» актер рассказал о своем отце, который оставил семью, когда он был маленьким. Шведов признался, что, если бы встретил отца, первым делом спросил бы его, почему он ушел. Свою теоретическую беседу он сравнивает со своеобразным тестом. При этом Денис уверяет, что в разговоре было бы минимум эмоций.

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По словам актера, ему интересно, что происходит у людей в голове в такие моменты. Он допускает два варианта событий: его отец мог сильно переживать, либо, наоборот, сделать все быстро и без раздумий. «Может, он вышел из квартиры, открыл бутылку пива, сел в машину и уехал», — предположил актер.