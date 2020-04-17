«Сильная тошнота, головокружение»: супруга Тома Хэнкса описала симптомы коронавируса

Актриса Рита Уилсон успешно поборола болезнь, но ощущения от вируса были не из приятных.

Супруга Тома Хэнкса, актриса Рита Уилсон, переболела коронавирусом. Хотя нельзя сказать, что это были лучшие дни в ее жизни, сейчас вирус побежден и она чувствует себя нормально. Специально для издания The Guardian женщина подробно рассказала о своих ощущениях после и во время лечения.

По словам актрисы, процесс исцеления не показался ей приятным, так как она ощущала побочные эффекты, особенно сильным из которых оказалось влияние на мышцы, Уилсон даже не могла нормально стоять.

«Сильная тошнота, головокружение, мышцы словно превратились в лапшу», — так описывает влияние коронавируса вместе с лечебными препаратами актриса.

Напомним, у Тома и Риты были зафиксированы симптомы заражения коронавирусной инфекцией, такие как высокая температура и постоянная усталость. Также Уилсон на время болезни потеряла возможность ощущать вкусы и запахи. К счастью, уже в конце марта болезнь была побеждена.