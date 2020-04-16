Том Хэнкс сдал кровь, чтобы помочь разработать лекарство от коронавируса

Даже после заражения и исцеления от заразы, знаменитость продолжает бороться со злом.

Эпидемия коронавируса продолжает шествие по планете, совсем недавно актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон подхватили заразу и находились в весьма опасном положении.

К счастью, влюбленная пара довольно быстро справилась с заразой и теперь их здоровью ничего не угрожает. Однако звезда Голливуда решил не останавливаться на достигнутом. Как сообщает издание The Independent, Хэнкс решил стать донором крови, чтобы с его помощью ученые побыстрее изобрели лекарство от коронавируса.

Супруга актера, Рита Уилсон, поделилась подробностями о процессе лечения и своих ощущениях во время двух не самых приятных недель в своей жизни. Симптомы коронавируса у нее были вполне обычными: потеря обоняния, высокая температура, постоянная усталость, а также боли во всем теле. Однако у ее супруга все было немного иначе, температура была не сильно выше нормы, при этом актер продолжал чувствовать запахи и вкус не терял.