Светлый праздник: Винокур поздравил Валерию одиночным пожеланием

Юморист резонно оценил, что счастье и успех у певицы и так уже имеются.

В пятницу, 17 апреля, народная артистка России и просто отличная певица Валерия отмечает свой 52 день рождения. Поздравить коллегу из мира шоу-бизнеса поспешил Владимир Винокур. Пост с приятными словами и пожеланиями юморист разместил в своем личном аккаунте в Instagram. Винокур решил не распыляться на удачу и счастье, которые обычно желают именинникам, разумно рассудив, что все это у Валерии давно уже есть. Вместо этого артист пожелал певице самое главное, что только может быть в период эпидемии.

«Дорогая Лерочка! Только здоровья! Остальное у тебя есть!» — написал в своем посте Винокур.

К поздравлениям быстро присоединились и подписчики артиста, которые не раздумывая отправили свои лучи любви в адрес певице.