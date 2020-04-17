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Светлый праздник: Винокур поздравил Валерию одиночным пожеланием

Юморист резонно оценил, что счастье и успех у певицы и так уже имеются.

Светлый праздник: Винокур поздравил Валерию одиночным пожеланием
Артист Владимир Винокур. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В пятницу, 17 апреля, народная артистка России и просто отличная певица Валерия отмечает свой 52 день рождения. Поздравить коллегу из мира шоу-бизнеса поспешил Владимир Винокур. Пост с приятными словами и пожеланиями юморист разместил в своем личном аккаунте в Instagram. Винокур решил не распыляться на удачу и счастье, которые обычно желают именинникам, разумно рассудив, что все это у Валерии давно уже есть. Вместо этого артист пожелал певице самое главное, что только может быть в период эпидемии.

«Дорогая Лерочка! Только здоровья! Остальное у тебя есть!» — написал в своем посте Винокур.

К поздравлениям быстро присоединились и подписчики артиста, которые не раздумывая отправили свои лучи любви в адрес певице.

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