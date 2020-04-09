Винокур объяснил решение Стаса Михайлова пожертвовать плазму на борьбу с CoViD-19

Певец победил вирус, и теперь его биоматериал может помочь ученым создать вакцину против болезни.

Владимир Винокур объяснил решение Стаса Михайлова сдать плазму крови для того, чтобы ученые могли разработать лекарство от коронавируса.

Не так давно популярный в России исполнитель перенес CoViD-19. Артист справился с вирусом в домашних условиях и теперь имеет реальную возможность помочь в борьбе с общей проблемой. В его организме появились антитела и чисто теоретически плазма крови может помочь ученым в разработке вакцины.

Владимир Винокур восхищен поступком Стаса Михайлова и признается, что это очень патриотично и благородно.

«Я Стаса хорошо знаю. Он очень порядочный человек и очень преданный, патриот. Думаю, что это благородно с его стороны. Он герой в такой ситуации», — прокомментировал позицию Михайлова Винокур 5-tv-ru.

Тем временем число зараженных коронавирусом в России превысило девять тысяч человек. В общей сложности в мире заразилось 1,5 миллиона человек. Жертвами стали 88,5 тысяч человек.