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Винокур объяснил решение Стаса Михайлова пожертвовать плазму на борьбу с CoViD-19

Певец победил вирус, и теперь его биоматериал может помочь ученым создать вакцину против болезни.

Винокур объяснил решение Стаса Михайлова пожертвовать плазму на борьбу с CoViD-19
Владимир Винокур оценил поступок Стаса Михайлова, решившего помочь в борьбе с коронавирусом Фото: globallookpress.com

Владимир Винокур объяснил решение Стаса Михайлова сдать плазму крови для того, чтобы ученые могли разработать лекарство от коронавируса.

Не так давно популярный в России исполнитель перенес CoViD-19. Артист справился с вирусом в домашних условиях и теперь имеет реальную возможность помочь в борьбе с общей проблемой. В его организме появились антитела и чисто теоретически плазма крови может помочь ученым в разработке вакцины.

Владимир Винокур восхищен поступком Стаса Михайлова и признается, что это очень патриотично и благородно.

«Я Стаса хорошо знаю. Он очень порядочный человек и очень преданный, патриот. Думаю, что это благородно с его стороны. Он герой в такой ситуации», — прокомментировал позицию Михайлова Винокур 5-tv-ru.

Тем временем число зараженных коронавирусом в России превысило девять тысяч человек. В общей сложности в мире заразилось 1,5 миллиона человек. Жертвами стали 88,5 тысяч человек.

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