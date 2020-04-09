Винокур объяснил решение Стаса Михайлова пожертвовать плазму на борьбу с CoViD-19

Владимир Винокур объяснил решение Стаса Михайлова сдать плазму крови для того, чтобы ученые могли разработать лекарство от коронавируса.
Не так давно популярный в России исполнитель перенес CoViD-19. Артист справился с вирусом в домашних условиях и теперь имеет реальную возможность помочь в борьбе с общей проблемой. В его организме появились антитела и чисто теоретически плазма крови может помочь ученым в разработке вакцины.
Владимир Винокур восхищен поступком Стаса Михайлова и признается, что это очень патриотично и благородно.
«Я Стаса хорошо знаю. Он очень порядочный человек и очень преданный, патриот. Думаю, что это благородно с его стороны. Он герой в такой ситуации», — прокомментировал позицию Михайлова Винокур 5-tv-ru.
Тем временем число зараженных коронавирусом в России превысило девять тысяч человек. В общей сложности в мире заразилось 1,5 миллиона человек. Жертвами стали 88,5 тысяч человек.