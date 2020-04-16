«Мы с Юрой хотим общего ребенка»: Летучая раскрыла подробности личной жизни

Телеведущая заговорила о том, почему долго была одна и призналась, что мечтала о большой семье.

Елена Летучая прославилась благодаря передаче «Ревизорро». Яркая блондинка колесила по городам и проверяла общественные заведения на соблюдение санитарных норм. Но в 2016 году она со скандалом покинула телеканал «Пятница». Девушка стала заниматься своими авторскими проектами. Замуж звезда вышла в 38 лет за адвоката Юрия Анашенкова. Общих детей у пары нет. Но у юриста от прошлых отношений есть двое наследников.

В новом интервью телеведущая раскрыла подробности личной жизни. Она призналась, что никогда не грезила о свадьбе с белым платьем. Девушка работала в телецентре «Останкино» и признается, что не смогла бы так яростно выстраивать карьеру рядом с мужчиной. По ее словам, дважды она жила в гражданском браке. Летучая заверила, что тогда была не готова к свадьбе, хоть всегда и мечтала о большой семье.

Елена вспомнила, что Юрий появился в очень сложный период ее жизни и буквально спас ее.

«Мне кажется, его кто-­то сверху мне послал, когда я просто погибала. Никто так, как моя семья, не знал, что на самом деле со мной происходило», — поделилась блондинка. «Юра видел мои обмороки, на съемках я просто падала лицом вниз, у меня до сих пор остались шрамы. Но я потеряла связь с реальностью, все твердила: нужно снимать новый сезон. Врач поставил диагноз: физическое и моральное истощение», — вспомнила телеведущая.

По ее словам, муж не только уговорил ее забыть о работе и увез на Бали, но ранее также организовывал ей охрану, когда она была ведущей «Ревизорро». Девушка заверила, что ей поступали угрозы, поэтому она порой боялась садиться в машину и снова ехать на работу. Также Летучая рассказала, что легко нашла общий язык с сыновьями супруга от прошлых отношений. Она заверила, что порой мальчики просто виснут на ее шее. Девушка души не чает в наследниках своего мужа. При этом Елена не стала скрывать, что тоже мечтает стать мамой. «Конечно, мы с Юрой хотим общего ребенка», — призналась она в интервью WomanHit.