Елена Летучая сломала ребро на репетиции шоу «Танцы со звездами»

Свежий выпуск передачи «Танцы со звездами», который вышел в эфир 12 апреля, принес грустные новости для поклонников Елены Летучей. Популярная телеведущая выбыла из проекта из-за травмы. Женщина появилась на экране со своим партнером Владом Квартиным, но танцевать отказалась.

Выяснилось, что 41-летняя звезда ТВ сломала ребро еще в процессе подготовки к шоу, когда репетировала румбу несколько дней назад. Она надеялась, что это простой ушиб, но боль в груди продолжала напоминать о себе. В прошлом выпуске женщина вышла на сцену, приняв обезболивающее. Номер удался, но дальнейшие тренировки показали, что у Летучей серьезные проблемы со здоровьем. В конце концов врачи запретили ей продолжать танцевать — женщине нужен покой в течение трех недель.

«Я плакала, было обидно, мы так старались», — сказала расстроенная ведущая.

Судьи шоу и соперники Летучей не обрадовались тому, что ее перспективная пара должна сойти с дистанции. Конечно же, Елена и Влад уже не успеют набрать нужные баллы, но организаторы дали им шанс выступить со специальным номером ближе к концу проекта. А пока все, в том числе и редакция портала Teleprogramma.pro, надеются на скорейшее выздоровление звезды.