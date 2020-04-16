Завелись крысы: Бэнкси представил миру свой новый арт-объект

Из-за пандемии коронавируса во многих странах мира введен карантин. Звезды шоу-бизнеса, артисты, художники вынуждены проводить время в изоляции. Кому-то проще привыкнуть к новой действительности – музыканты, например, проводят онлайн-концерты, актеры – декламируют лирику или участвуют в творческих челленджах.

А вот творцам жанра стрит-арт, похоже, тяжелее всего дается ограничения не выходить на улицу. Британский художник Бэнкси разрисовал собственную квартиру. Он показал в личном аккаунте в «Инстаграме» свое новое творение: крыс, которые устроили настоящий погром в ванной.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — подписал снимки Бэнкси.

Крысы, кстати, — любимые персонажи таинственного художника. Мастер стрит-арта регулярно изображает их в различных картинах. Они являются символом борьбы за выживание и независимость.

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Британец Бэнкси, напомним, — это один из самых знаменитых уличных художников. Его работы появляются на стенах домов и в самых неожиданных местах из ниоткуда и всегда шокируют общественность наличием тонкой грани между сатирой, злободневностью и красотой. Мастер творит инкогнито, и до сих пор никому не удалось застать его за работой.