Завелись крысы: Бэнкси представил миру свой новый арт-объект

Из-за пандемии коронавируса во многих странах мира введен карантин. Звезды шоу-бизнеса, артисты, художники вынуждены проводить время в изоляции. Кому-то проще привыкнуть к новой действительности – музыканты, например, проводят онлайн-концерты, актеры – декламируют лирику или участвуют в творческих челленджах.
А вот творцам жанра стрит-арт, похоже, тяжелее всего дается ограничения не выходить на улицу. Британский художник Бэнкси разрисовал собственную квартиру. Он показал в личном аккаунте в «Инстаграме» свое новое творение: крыс, которые устроили настоящий погром в ванной.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — подписал снимки Бэнкси.
Крысы, кстати, — любимые персонажи таинственного художника. Мастер стрит-арта регулярно изображает их в различных картинах. Они являются символом борьбы за выживание и независимость.
Британец Бэнкси, напомним, — это один из самых знаменитых уличных художников. Его работы появляются на стенах домов и в самых неожиданных местах из ниоткуда и всегда шокируют общественность наличием тонкой грани между сатирой, злободневностью и красотой. Мастер творит инкогнито, и до сих пор никому не удалось застать его за работой.