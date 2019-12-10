Сила искусства: Бэнкси превратил бомжа в Санта-Клауса

Неуловимый британский художник-граффитист Бэнкси представил свою новую работу. В городе Бирмингеме он нарисовал на стене двух рождественских оленей, запряженных в сани Санта-Клауса. Правда, сами сани артист изображать не стал, их роль играет уличная скамейка. Так что любой прохожий может запечатлеть себя на этом экстравагантном средстве передвижения.

Художник выложил в Instagram ролик, на котором под романтичную музыку на этой скамейке отдыхает местный бездомный. Бомж в роли Санты — возможно, это новое политическое заявление популярного граффитиста. Хотя, скорее, социальное.

«Боже, благослови Бирмингем. За 20 минут, что мы снимали Райана (похоже, так зовут героя ролика, — Прим. авт.) на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и прикуриватель, хотя он ничего не просил», — написал Бэнкси.

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Напомним, работы художника продаются на аукционах за миллионы долларов.