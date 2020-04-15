«Никакого коронавируса у него нет»: Шарапова высказалась о госпитализированном Васильеве

Ранее историк моды подтвердил информацию о том, что его доставили в Коммунарку.

В эфире радио «Комсомольская правда» телеведущая Арина Шарапова пообщалась с режиссером фильмов «Холоп» и «Текст» Климом Шипенко. Примечательно, что их разговор коснулся и темы, связанной с госпитализацией историка моды Александра Васильева. Напомним, что еще в воскресенье, 12 апреля, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале вышел на связь с поклонниками, подтвердив информацию о том, что его доставили в Коммунарку с двухсторонней пневмонией.

На тот момент Васильев успел сдать анализ на CoViD-19 и ожидал результатов исследования. Историк моды поспешил успокоить верных почитателей уточнив, что чувствует себя хорошо. По словам телеведущего, он не хотел ложиться в больницу. Однако прибывшая по вызову Елены Малышевой бригада скорой помощи настояла на госпитализации.

Беседуя с Климом Шипенко, 58-летняя Арина Шарапова заявила, что у историка моды коронавирус не обнаружили. И это, как говорит телеведущая, большая радость.

«Саша Васильев мне вчера написал, что никакого коронавируса у него нет… чувствует себя лучше…. И что кислород у него 97% в легких. Значит, у него все хорошо», — пояснила журналистка.

Соведущий Эвелины Хромченко надеется, что уже в ближайшее время его отпустят домой. По словам Васильева, как только он выздоровеет, то снова вернется на съемочную площадку «Модного приговора», сообщает radiokp.ru.