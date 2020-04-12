«Прохожу курс лечения»: 61-летний Васильев вышел на связь после сообщения о госпитализации

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подтвердил информацию о том, что медики диагностировали у него воспаление легких.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале был госпитализирован в одну из столичных больниц. О том, что у 61-летнего Александра Васильева пневмония рассказала журналистка и юрист Екатерина Гордон. Знаменитость дала понять, что историк моды сдал тест на CoViD-19. Однако пока он не получил на руки результаты анализа.

Примечательно, что сам Александр Васильев все-таки вышел на связь после сообщения о госпитализации. Историк моды подтвердил, что действительно попал в больницу и сейчас проходит все необходимые обследования. Соведущий Эвелины Хромченко и Юлии Барановской настроен вполне оптимистично.

«Сейчас прохожу курс лечения воспаления легких, в понедельник смотрите меня на экране», — приводит «СтарХит» слова Александра Васильева.

Кроме того, историк моды заверил, что вернется на съемочную площадку, как только выздоровеет и почувствует себя лучше. Телеведущий пояснил, что они успели отснять новые выпуски программы «Модный приговор» до 30 апреля. Благодаря этому Васильев может полностью сконцентрироваться на своем здоровье и лечении.

Ранее сообщалось, что с пневмонией в больницу попала 70-летняя Надежда Бабкина. Историк моды не стал скрывать, что очень переживает за исполнительницу народных песен и надеется, что артистка в скором времени пойдет на поправку.