Пошла на поправку: Милла Йовович показала похорошевшую дочь

Поклонники Миллы Йовович могут выдохнуть — звезду вместе с малышкой Ошин выписали из больницы. Это событие совпало с маленьким днем рождения девочки — ей как раз исполнилось две недели.

Напомним, у Ошин диагностировали тяжелую форму желтухи, а ее маме рекомендовали усиленно кормить новорожденную. Это порядком утомило 44-летнюю актрису, которой пришлось сцеживать грудное молоко и дополнительно подкармливать ребенка. Дело в том, что Ошин очень быстро засыпала во время кормления и не успевала насытиться. Благо возле Миллы есть ее близкие. Кроме мужа звезде «Пятого элемента» старались во всем помочь ее другие дочери — Эвер и Дэшилл.

В двухнедельный день рождения Ошин Милла пошутила в личном блоге, что сейчас ее основная задача — быть «производителем молока».

«Вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы не выходить из пижамы, если это вообще возможно, кормить ошианца и хранить для нее молоко», — написала она.

Позже звезда обещала проверить уровень билирубина у дочки и сообщить об этом подписчикам. По результатам теста будет определено, стоит им возвращаться в больницу или нет.

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