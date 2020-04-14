«Это шикардос»: дочка Стриженовой на изоляции постигла челку двухлетнему сыну

Внук телеведущей вместе с мамой и папой живет в Штатах.

В Stories 52-летняя Екатерина Стриженова опубликовала свежие отчетные кадры, рассказав, чем она занимается на домашней изоляции, помимо того, что готовит обеды для всей семьи и проводит тренировки на беговой дорожке. Так, в свободное время ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале общается по видеосвязи со старшей 32-летней дочкой Анастасией и маленьким внуком.

Стриженова заметила, что ее наследница немного подровняла прическу Пете Петровичу (Так, малыша зовут домашние, — Прим. ред.). В условиях самоизоляции мама крохи, «вооружившись» ножницами, подстригла внуку Екатерины челку. Что, к слову, не осталось не замеченным.

«Ой, Петя нам машет!! Вот карантин закончится…» — обратился к старшей сестре 19-летняя Саша Стриженова. «Постригла ему челку! Это конечно, вообще!!» — вмешалась в разговоров Екатерина, обратив внимание на новую прическу Пети Петровича. «Шикардос», — похвалила Анастасию младшая наследница телеведущей. «Не завидуйте! Хотите я и вас так же подстригу… Знаете, есть такая японская прическа — под горшок», — с юмором отметила наследница Стриженовой.

Напомним, что вместе с мамой и папой внук Екатерины живет в Штатах. Из-за пандемии коронавируса телеведущая не смогла присутствовать на домашней вечеринке Пети Петровича по случаю его дня рождения. В апреле малышу исполнилось два годика. Дочка артистки — Анастасия — сняла для близких памятные видеоролики с праздника.