Звезда «Клона» Джованна Антонелли снялась в фотосессии с детьми от разных мужчин

Джованна Антонелли знакома российским телезрителям благодаря сериалу «Клон», в котором она сыграла Жади. Бразильская актриса продолжает сниматься в различных проектах. За последние годы вышли такие сериалы с ее участием, как «Правила игры» и «Второе солнце». Личная жизнь девушки достойна отдельного сценария. После романа с коллегой по «Клону» Мурилу Бенисиу у нее есть 14-летний сын Пьетро. А от нынешнего избранника режиссера Леонарду Ногейра у нее подрастают дочки-близняшки Антония и София.

Обычно Антонелли редко публикует семейные фото. Актриса много работает, а также любит менять имидж. Свою семью она оберегает от негативного влияния общественности. Однако в период пандемии коронавируса девушка еще сильнее сблизилась с семьей. Она вместе с дочками даже поддержала акцию в поддержку врачей. А на днях Джованна снялась в фотосессии со всеми своими наследниками. Она объявила, что создала коллекцию одежды для всей семьи.

В кадре артистка позирует в белой футболке и джинсах. Также одеты и ее дети. Рядом с ней расположились дочери, а позади мамы встал повзрослевший сын. «Любовь — это самое мощное в мире чувство! И в его атмосфере, мы провели день за подготовкой этой новой кампании», — написала Антонелли.

Поклонники восхитились снимком. Они поразились тому, как выросли дети артистки. Многие отметили, что девочки очень похожи на маму, а вот сын пошел в Мурилу. «Какая красота», «Девочки чудесные», «Идеальная семья», «Какие уже взрослые», «Сын растет красавчиком», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после расставания с Бенисиу актриса вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локашио. Он собирался увезти девушку с сыном в США, но Мурилу Бенисиу не дал разрешение на вывоз наследника за границу. В итоге спустя четыре месяца после свадьбы влюбленные расстались. С новым избранником и отцом дочерей Антонелли не спешит вступать в брак.