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Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала повзрослевшего сына от Мурилу Бенисиу

Актриса поделилась трогательным фото со своими детьми.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала повзрослевшего сына от Мурилу Бенисиу
Джованна Антонелли. фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Джованна Антонелли стала известна в России благодаря сериалу «Клон». Зрители мгновенно влюбились в красивую историю любви восточной девушки Жади, которую она сыграл, и современного парня из богатой семьи Лукаса. К слову, партнером девушки был обаятельный актер Мурилу Бенисиу, который сыграл не только Лукаса, но его брата-близнеца Дьогу, а также клона Лео. Между ними закрутился служебный роман. В итоге у пары родился общий сын Пьетро.

К огромному огорчению поклонников Джованни рассталась с возлюбленным. Она пережила неудачный брак с американским бизнесменом и в итоге обрела свое счастье с режиссером Леонардо Ногейрой. Они вместе уже десять лет и растят дочек-близняшек Антонину и Софию. Обычно актриса редко публикует семейные кадры, но накануне она показала редкий снимок, на котором позирует со своими детьми.

Ее дочери носят одинаковые прически, поэтому их легко перепутать, а сын стал совсем взрослым. Пьетро уже скоро исполнится 15 лет, но похоже, что по росту он давно догнал свою маму. Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что наследницы пошли в маму, а вот сын очень похож на знаменитого отца. «Красавицы», «Мальчик так похож на Мурило», «Как быстро летит время», «Какой взрослый сын-красавец», «Очень красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Бенисиу уже на съемках другого сериала «Проспект Бразилии» стал встречаться с бывшей коллегой по «Клону» Деборой Фалабелой, сыгравшей его дочку. Их отношения продлились целых семь лет, но в 2019 году влюбленные расстались.

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