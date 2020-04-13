«Время присмотреться к себе»: Юрий Дудь сравнил себя с гиеной

Журналист отметил, что, когда он смеется, то становится похож на персонажей из «Короля льва».

Популярный интервьюер Юрий Дудь сделал пост в Instagram, полный самоиронии. Журналист опубликовал пару своих фотографий, на которых он смеется, а рядом подставил аналогичные снимки гиен из африканской саванны. Очевидно, мужчина намекает на то, что со своим худым лицом он во время смеха напоминает этих диких животных.

«Самоизоляция – лучшее время присмотреться к себе», — подписал Дудь свой коллаж.

Часть подписчиков блогера отметили его схожесть с гиенами, но некоторые не поняли, почему мужчина так жестокого иронизирует над своим внешним видом.

«Ничего подобного, Юрий, вы совершенно не похожи на это злорадное животное, вы очень привлекательный молодой человек! Моя мама всегда после просмотра ваших интервью говорит, что вы красавчик!» — написала в комментариях одна из поклонниц Дудя. «Больше похож на ослика из «Шрека», прям копия», — добавил другой фанат.

А вы считаете, что смеющийся Дудь похож на гиену?

Напомним, что среди звезд ходит легенда о «проклятии Дудя». Якобы интервью с известным журналистом всегда оборачивается для знаменитости потерей имиджа и влечет за собой скандал.